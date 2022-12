De Lijn moet in 2023 op zoek naar 900 chauffeurs

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn moest de voorbije maanden door personeelstekorten heel wat ritten ongepland schrappen. Er werden onder meer 657 chauffeurs aangeworven, waardoor de grootste problemen voorlopig achter de rug lijken. Maar in 2023 wordt de uitdaging nog groter: De Lijn moet op zoek naar 900 nieuwe chauffeurs over heel Vlaanderen.

De openbaarvervoermaatschappij heeft een vrij oude leeftijdspiramide, waardoor er elk jaar heel wat mensen met pensioen gaan. Daarnaast wordt ze geconfronteerd met onverwacht veel vertrekkers, zo zei Ann Schoubs, de directeur-generaal van De Lijn, dinsdag tijdens een persconferentie in Mechelen.

Elke maand 25 tot 30 vertrekkers

"De hele coronaperiode, 2020 en 2021, was er heel weinig uitstroom. Mensen kozen voor zekerheid", aldus Schoubs. "Maar begin 2022 is het aantal vertrekkers bij de chauffeurs en technici naar 6 procent gegaan. Dat betekent dat er elke maand 25 tot 30 mensen vertrokken. Ook nu nog zitten we aan zowat 5,5 procent in die categorieën, waar dat normaal 4 procent is."

Impact

Dat had meteen impact op de operaties. Het aantal geplande ritten dat moest worden geschrapt, ging de hoogte in.

Volledig scherm Ann Schoubs, de directeur-generaal van De Lijn. © Photo News

Er werden verschillende rekruteringscampagnes opgestart, maar de arbeidsmarkt raakte oververhit. "Net zoals bijna elke sector stond De Lijn voor een aartsmoeilijke zoektocht naar nieuw personeel", klinkt het. Uiteindelijk konden er dit jaar 657 chauffeurs, 98 technici en 351 bedienden aangeworven worden.

Ergste achter de rug?

"We denken dat het ergste achter de rug is", aldus Schoubs, "en we hopen tegen januari weer in een volledig normaal regime te kunnen werken met een normaal niveau van niet-gereden ritten.”

Maar de zoektocht naar personeel is niet voorbij. In 2023 heeft De Lijn nog meer nieuwe chauffeurs nodig - 900 dus -, en de jaren nadien waarschijnlijk ongeveer even veel. Schoubs erkent dat de rekrutering een hele uitdaging wordt, maar ziet dat de plekken in de rijscholen van De Lijn de eerstkomende maanden alvast redelijk goed gevuld zijn.

Probleemregio’s

De grootste probleemregio's zijn Antwerpen, Leuven en de Vlaamse rand rond Brussel.