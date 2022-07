De Lijn mag zelf tarieven bepalen, maar vervoerder geeft terrein prijs aan private partners

De Lijn had dringend nood aan een nieuwe beheersovereenkomst, die geldt voor de periode 2023-2027. De oude was al sinds eind 2020 verlopen en werd de afgelopen jaren stilzwijgend verlengd.

Impact op prijzen

Wat de precieze impact zal zijn op de ticketprijzen, is nog niet duidelijk. De vervoersmaatschappij zei eerder al dat ze er bijvoorbeeld aan denkt om de tickets in de spits duurder te maken en in de daluren goedkoper. "Dat is een van de pistes waarmee we hopen de drukte op piekmomenten te verminderen', zegt woordvoerster Anneliese Meynaerts. "Dat zou ook onze kostendekkingsgraad ten goede komen.”