De Lijn lanceert 50-rittenkaart

Moorslede Listeria ontdekt bij Milcobel Moorslede: alle kazen geblok­keerd en productie ligt stil

Bij kaasfabriek Milcobel in Moorslede, waar onder andere Oud Brugge, Nazareth en Brugse Blomme worden geproduceerd, is listeria ontdekt. De bacterie kan een voedselvergiftiging veroorzaken. Er zijn geen besmette kazen in de handel geraakt. Ondertussen ligt de productie in het bedrijf stil. Mogelijk leidt dat ertoe dat bepaalde kazen even niet in de rekken zullen liggen, omdat nu ook de huidige voorraad in de fabriek wordt gecontroleerd.

25 april