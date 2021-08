De Lijn krijgt versterking van 413 privébussen bij start nieuw schooljaar

Mechelen Mechelse moeder niet te spreken over boete van De Lijn voor dochter die voor het eerst een bus nam: “81 euro voor een ongeldig ticketje is buiten proportie”

24 augustus “Dit is geldklopperij.” De Mechelse Caroline Bastanie is niet te spreken over de boete die haar 16-jarige dochter ontving van De Lijn. Eind juli stapte de tiener voor het eerst een lijnbus op, maar een controleur stelde vast dat haar ticket niet gescand was. Enkele dagen later stak er een boete van 81 euro in de bus. “Mijn dochter had nog nooit een bus genomen. Waarom laat men het voor deze eerste keer niet voor wat het is?”