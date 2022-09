De Lijn geeft 100.000 tickets weg naar aanleiding van Week van de Mobiliteit

ONZE OPINIE. “Waarom kwam de vraag van Annelies Verlinden pas gisteren? Anderhalve week voor de kerncentra­le sluit?”

Onze kernuitstap? Dat was sowieso al een knap staaltje Belgisch absurdisme. Maar de voorlopig laatste episode is de kers op de taart. Want wat anders te denken van de plotse vraag van Annelies Verlinden (CD&V). Anderhalve week voor de kerncentrale Doel 3 sluit, vraagt ze aan de nucleaire waakhond FANC om te kijken of het veilig is om de centrale toch niet volledig te ontmantelen. Negen dagen voor de centrale stilvalt. Het is pure paniek.

