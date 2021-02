De Lijn blijft tienduizenden euro's aan boetes opstapelen in lage-emissiezones

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn heeft vorig jaar minstens 346 keer een boete gekregen omdat ze met te vervuilende bussen rondreed in de lage-emissiezone van Antwerpen, Brussel of Gent. Ze moest voor die overtredingen 63.741 euro betalen, zo blijkt uit voorlopige cijfers die Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) gaf na een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Stijn Bex (Groen).

De helft van de boetes (170 stuks, goed voor een bedrag van 25.500 euro) werd uitgeschreven in Gent, waar de lage-emissiezone begin 2020 werd ingevoerd. In Antwerpen kreeg De Lijn 124 boetes, goed voor 19.800 euro. En in Brussel werden 52 overtredingen geregistreerd, goed voor een bedrag van 18.441 euro.

Voor overtredingen in 2019 had De Lijn in totaal voor 46.619 euro aan boetes betaald. Veruit de meeste van de 138 boetes werden toen in Brussel uitgeschreven (125), de rest in Antwerpen.

De openbaarvervoermaatschappij probeert met haar bussen te schuiven, zodat de bussen die niet voldoen aan de normen zo weinig mogelijk in de lage-emissiezones moeten rijden. Sinds februari 2019 werden 194 voertuigen verplaatst, aldus minister Peeters in haar antwoord. Begin dit jaar had De Lijn in de zones nog 25 voertuigen rondrijden die de normen niet halen. "Deze zullen niet allemaal steeds een LEZ-zone binnenrijden, dit is afhankelijk van de dienst van die dag", aldus Peeters.

Voor dit jaar heeft De Lijn 46.000 euro opzijgezet voor eventuele boetes in de lage-emissiezones.

De Lijn zelf geeft mee dat het gaat om voorlopige cijfers, met de stand van zaken tot eind november, begin december.