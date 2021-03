De Lijn betaalt reizigers 130.000 euro terug vanwege ‘coronapauze’

Ontbijten met HLN-lezer Frédéric Veraghaen­ne (52): “Ik mag wedstrij­den organise­ren voor de beste voetbal­lers ter wereld”

6:00 In onze rubriek ‘Ontbijt met lezer’ steken we dit weekend de taalgrens over en belden in Namen aan bij Frédéric Veraghaenne (52). Hij woont samen met de 18 jaar jongere Céline. Ze kennen elkaar ook al 18 jaar, maar zijn pas sinds twee jaar een koppel. “Céline houdt me jong. Ook professioneel werk ik met een jong team, waardoor ik mijn frisse kijk behoud”, zegt Frédéric, die Directeur Operaties is bij de Belgische Voetbalbond.