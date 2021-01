De Lijn belooft stadskernen emissievrij te bedienen met 400 elektrische bussen tegen 2025

Tijdens de zomer zette De Lijn een eerste aanbesteding - toen nog voor 970 elektrische bussen - stop. De vervoersmaatschappij kiest nu voor een gefaseerde aanpak, waarbij in een eerste fase sprake is van ongeveer 200 elektrische bussen.

30 elektrische bussen, 2 leveranciers, 3 stelplaatsen

Volgens minister van Mobiliteit Lydia Peeters is het daarbij de bedoeling om te starten met telkens 30 elektrische bussen bij twee leveranciers, verdeeld over 3 stelplaatsen. Zo moet er maar op drie locaties laadinfrastructuur voorzien worden. Voor die eerste 60 bussen rekent men volgens minister Peeters op een kost van 30 miljoen euro, aangevuld met 20 miljoen euro voor de laadinfrastructuur. In een volgende stap zouden dan de overige 140 bussen besteld worden.

Na die bestelling van 200 e-bussen volgt volgens de Open Vld-minister een tweede bestelling van 200 elektrische bussen. Op die manier zou De Lijn tegen 2025 beschikken over 400 elektrische bussen en 750 hybride bussen. Als je dan ook de elektrische bussen van de exploitanten of pachters meetelt, kom je volgens minister Peeters in het "beste scenario" uit op 1.470 elektrische of hybride bussen in 2025.