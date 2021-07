De kruisvaarders van Dwekh Nawsha: hoe Jürgen Conings voor het eerst op de radar van de Staatsveiligheid kwam

Elke Vlaamse provincie krijgt Kom op tegen Kan­ker-wandelpad

6 juli Kom op tegen Kanker (KOTK) en Natuurpunt lanceren samen vier nieuwe Kom op tegen Kanker-wandelpaden. Het eerste wandelpad kwam er al in 2019 in Landschap De Liereman (Antwerpen). Daar komen nu vier nieuwe wandelpaden bij: in het Vlaams-Brabantse provinciedomein Het Vinne, de Limburgse Vallei van de Zwarte Beek , de West-Vlaamse Stadswallen van Damme en de Oost-Vlaamse Zwalmvallei.