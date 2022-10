‘De Kroongetuigen’ van HLN wint Belgian Podcast Award

‘De Kroongetuigen’ van HLN heeft vanavond op de Belgian Podcast Awards de overwinning binnengesleept in de categorie Documentary . ‘De Kroongetuigen’ is een podcast over moord in Vlaanderen; een documentairereeks over waargebeurde verhalen.

Er is dit jaar nog nooit zoveel naar podcasts geluisterd in Vlaanderen, en er zijn ook nog nooit zoveel podcasts gemaakt. Om dat te vieren was HLN vanavond gastheer voor de Belgian Podcast Awards, de enige onafhankelijke podcastprijzen van ons land.

HLN was zelf ook kanshebber, met liefst vijf genomineerde podcasts in verschillende categorieën. Zowel ‘De Kroongetuigen’, ‘Freek blijft Slapen’, ‘Wuyts en Boonen’, ‘De Beurs van Charlotte en Cedric’ als ‘Crypto in 1-2-3' maakten kans op de prestigieuze podcastprijs.

True-crimereeks

Uiteindelijk gaat ‘De Kroongetuigen’, onze meest beluisterde podcast, met de overwinning lopen in de categorie Documentary. In de true-crimereeks getuigen politiespeurders, ooggetuigen en familieleden over bekende en minder bekende moorden in Vlaanderen. Iedere aflevering belicht een spraakmakend misdaaddossier uit de moderne Vlaamse geschiedenis op basis van getuigenverklaringen van de toenmalige onderzoekers en betrokkenen.

“Het is een straffe categorie, dus we zijn blij verrast”, reageren Birgit Van Mol, de duwende kracht achter de podcast, en maker Niels De Vos. Hun volledige reactie kan je in bovenstaande video beluisteren.

