De koolstoftaks van Khattabi legt verdeeldheid bloot (maar ook de moeilijke positie van N-VA)

Meulebeke Pool zwaarge­wond na metershoge val van terras apparte­ment, landgenoot opgepakt

12:03 In Meulebeke is dinsdagavond een Poolse dertiger zwaargewond op straat aangetroffen aan zijn appartement in de Achtste Linielaan, vlakbij het Vredesmuseum. Vermoedelijk viel hij zo’n acht meter naar beneden. Een andere Pool is opgepakt voor verhoor, maar of er kwaad opzet in het spel is, is voorlopig onduidelijk.