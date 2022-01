De Kock officieel verdacht van betrokkenheid bij dood Dean, recent contact in Nederland ondervraagd

Schaarbeek Station Brus­sel-Noord geëvacu­eerd vanwege gaslek, ook bus- en tramver­keer verstoord

Het station Brussel-Noord is kort voor de middag geëvacueerd vanwege een gaslek. Iedereen die in het station aanwezig is, kreeg de opdracht om zo snel mogelijk het station te verlaten. “We vragen aan iedereen om de omgeving te vermijden”, zegt politiewoordvoerster Audrey Dereymaeker. “Het is nog niet duidelijk hoelang de interventie zal duren maar voorlopig rekenen we op anderhalf uur.”

17 januari