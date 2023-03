De knuffel die het Reuzegomproces kan bepalen: “Het spijt me vreselijk. Ik heb gefaald om hem te beschermen”

Tijdens de derde zittingsdag in de zaak-Sanda Dia leek het even het niet meer te draaien om de pleidooien of welke straf de Reuzegommers vragen of verdienen. Alles werd in perspectief geplaatst na een oprecht, emotioneel en pijnlijk moment: de moeder van Sanda Dia stapte op Reuzegom-voorzitter J.J. (25) af en omhelsde hem. De tranen vloeiden, de pijn was hoorbaar. “Sanda had zo niet mogen sterven.”