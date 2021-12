De klok wordt teruggedraaid, cultuursector mag weer open: Overlegcomité "in de loop van de dag" bijeen

Twee huiszoekin­gen na nieuwe verklarin­gen ex-gang­ster over Bende van Nijvel: “Het waren mijn kompanen De Staercke en Salesse”

In Ganshoren en Asse zijn dinsdagochtend twee huiszoekingen uitgevoerd in het onderzoek naar de Bende Van Nijvel. De huiszoekingen zijn er gekomen nadat de Brusselse ex-gangster Alain Moussa (70) bij het gerecht nieuwe verklaringen had afgelegd over de Bende van Nijvel. Moussa werd na zijn verklaringen opgepakt vanochtend. Dat meldt het Nieuwsblad. “Het waren mijn toenmalige bendeleden De Staercke en Salesse”, verklaarde Alain Moussa afgelopen donderdag tegen de politie in Nijvel. De Staercke doet de beschuldigingen af als onzin: “Moussa is een drugsverslaafde, immer dronken mythomaan.”

28 december