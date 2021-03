De kleine en grote gelukjes van onze kinderen in coronatijd: “Ik krijg meer aandagt” en “Dat de McDonald’s nog open was”



Last van corona-somberte Part III? Stroop de mouwen maar op voor een spuit positiviteit, u toegediend door 388 schoolkinderen. We stelden hen twee simpele vragen, vlak voor de schoolpoort opnieuw voor weken in het slot viel. 1. Wat maakt jou gelukkig tijdens corona? En 2. Wat is het eerste dat jij gaat doen nà corona? Blink de moraal op met de zestig schattigste observaties van corona-fluisteraars uit drie scholen. Basisschool Stadspark in Lier, de Bollekensschool in Gent en Heilige Familie in Berchem.