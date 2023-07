"De kilo’s mogen blijven, maar het buikvet mag spiermassa worden": Sammy Mahdi (CD&V) kwam al 15 kilo bij sinds hij samen is met vriendin

2022 noteert laagste criminali­teits­cij­fers van de eeuw, maar diefstal en inbraak maken comeback

Het aantal criminele feiten in ons land bleef in 2022 dalen, maar na corona zitten woninginbraken en autodiefstallen wel weer in de lift. Vorig jaar registreerden de verschillende politiediensten in België alles samen 872.317 criminele feiten. Daarmee tekent 2022 voor het laagste cijfer sinds 2000. Dat schrijft ‘De Tijd’ woensdag op basis van de nieuwe jaarstatistieken van de federale politie.