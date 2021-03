De Keuken van mijn grootmoeder. Tweesterrenchef Thierry Theys (Nuance): “Mijn oma Barbara kruidde haar gerechten af met naastenliefde”

“Ik wist als kind al dat ik later kok zou worden en dat heeft alles te maken met mijn oma”, zegt Thierry, die snakt naar het moment waarop er weer gasten mogen aanschuiven aan zijn tafels. “Mijn ouders werkten zich uit de naad in hun beenhouwerij en dus bracht ik elk vrij moment en elke vakantie door bij mijn grootouders in Limburg. Mijn oma was een kokkin. Letterlijk. Ze stond achter het fornuis in de keuken van een feestzaal waar ze lekkers in het bord toverde voor huwelijken en banketten. Haar varkenswangetjes met puree staan met stip op één als ik mag graven in mijn culinaire herinneringen aan haar. Ik weet nog dat ik dat als kind heel grappig vond: wangetjes van varkens! Ik moest daar altijd om lachen, maar genoot met volle teugen toen oma ze op tafel toverde. Of ik haar ooit bij dat gerecht geholpen heb? Nee, dat niet. We kookten wel samen, maar dat zat toch eerder in de zoete sfeer. Wafels en taarten, weet je wel? (lacht) Hoe dan ook ligt de kiem van mijn carrière wél in haar keuken.”