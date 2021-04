De jeugdjaren van Sihame El Kaouakibi (34): “Toen ze nog op school zat, diende ze een dossier in om de speelplaats te vernieuwen”

Juli 1986. Bedrukter is een ­zomervakantie in Vlaanderen zelden begonnen, zo vlak na de kernramp van Tsjernobyl en al zijn gevolgen. Maar in het gezin El Kaouakibi in Boom is deze periode belangrijk om andere redenen. Op 9 juli krijgen Said, Nourdine, Fikria, Donia en Fatima een zus: Sihame. Acht jaar lang zal zij de jongste zijn, tot er een nakomertje komt. Het zevende kind is Youssef, met wie Sihame erg close zal worden en die mee een rol krijgt in Let’s Go Urban.