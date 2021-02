De integrale sms-conversaties van Bart De Pauw over en weer met actrices Ella-June Henrard en Lize Feryn: “Was ik niet heel erg stout gisteren?”

Dat Bart De Pauw naar actrices sms’te dat ze “smoking hot” waren en hij hen “wilde neuken”, weten we intussen. Vraag is of de VRT dat ook wist op het moment dat ze de samenwerking met de televisiemaker stopzette. Uit een reconstructie van het actualiteitenmagazine ‘Telefacts Nu’ over de zaak-De Pauw blijkt dat toenmalig VRT-baas Paul Lembrechts door zijn preventieadviseur werd gewaarschuwd toen hij het in een interview had over “honderden pornografische berichten”. “Toch opletten”, klonk het. In een andere mail stond al: “We beschikken zelf niet over sms’jes.” Die sms’jes zijn nu wel bekend: de integrale transcripties van de sms-conversaties hieronder tonen wat De Pauw over en weer stuurde met actrices Ella-June Henrard en Lize Feryn.