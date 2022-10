De illegale handel in bewakingssystemen: wij keken mee tot in de slaapkamer van nietsvermoedende mensen

Vlaamse onderwijs­com­mis­sie houdt zitting achter gesloten deuren over verkrach­tings­zaak KU Leuven

De commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement houdt woensdag een extra zitting achter gesloten deuren. Onderwerp van gesprek is het verslag van de regeringscommissaris van de KU Leuven over de veroordeling van een professor in een verkrachtingszaak, zo staat dinsdagavond te lezen op de website van het parlement.

25 oktober