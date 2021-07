De horrorzomer van de jeugdbeweging: al meer dan 140 kampen vroegtijdig gestopt door waterellende of corona

Brugge Brugge wil 63 woningen in ‘waterge­voe­lig’ gebied, maar bewoners en minister Demir proteste­ren: “Bouwen in zo'n gebied breekt zuur op, stop ermee”

17:15 “Op basis van de recentste overstromingskaarten is het gewoon niet verstandig om er woningen te bouwen.” Dat zegt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), nu Vlaanderen in beroep gaat tegen de vergunning van de stad Brugge voor 63 woningen in Assebroek. Of hoe het gebied Mispelaar zo de status van symbooldossier voor heel Vlaanderen aanneemt.