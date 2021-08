De heldin die 5 uur lang watersnoodslachtoffers evacueerde in Angleur bij Luik: “Ik deed gewoon wat ik vond dat ik moest doen”

In het spoor van de Rode Kruis-vrijwilli­gers die hun vrije tijd opofferen om te helpen: “Elektrici­teit is er nog steeds niet”

29 juli Het Rode Kruis-Vlaanderen heeft gisteren het aantal crisisvrijwilligers opgeschaald naar tweehonderd per dag. Van meehelpen schoonmaken tot informeren, over wondjes verzorgen tot psychosociale steun bieden: voor de Vlaamse vrijwilligers in Pepinster en Trooz is niets te veel gevraagd.