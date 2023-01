De Gucht gaat verder in discussie met ouders van huilende baby: “Maak een afspraak als je iets duidelijk wil maken”

Federale gerechte­lij­ke politie wil 26 cyberspeur­ders aanwerven in 2023: “Steeds meer nodig in strijd tegen cybercrimi­na­li­teit”

De federale gerechtelijke politie (FGP) wil dit jaar nog 26 cyberspeurders aanwerven en hoopt er de komende jaren jaarlijks 46 te kunnen rekruteren. "Ze zijn steeds meer nodig, in de strijd tegen de cybercriminaliteit, maar ook in het andere politiewerk", zegt An Berger, woordvoerder van de federale politie. De FGP organiseert vanavond een cyberevent in Brussel om studenten en mensen uit de privésector warm te maken om te solliciteren bij de politie.

16:24