De gruwelijke opmars van ‘zombiedrug’ Tranq die ook al in ons land opdook: “Het vreet je vlees weg”

Eerst een naaldprik, dan een blauwe plek die verandert in een zwartgeblakerd gat en daarna een mogelijke amputatie, of erger. De zombiedrug Tranq kent een ware opmars in de Verenigde Staten: verontrustende beelden tonen hoe de wijken vol verdoofde tranq-gebruikers, al wiegend en in gekke bochten gewrongen. Toxicoloog Jan Tytgat bevestigt dat de drug ook in ons land opduikt en waarschuwt: “Er is nog geen antidotum in geval van een overdosis.”