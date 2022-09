DE GROTE PEILING. Vooruit scoort historisch hoog, Vlaams Belang wordt nipt de grootste partij van Vlaanderen

N-VA en Vlaams Belang doen al een tijdje haasje-over in de Grote Peiling. Nu wint Vlaams Belang met 21,6% nipt de nek-aan-nekrace en mag zich de grootste partij van Vlaanderen noemen. Dat is nog steeds beter dan hun verkiezingsresultaat van 18,7% in 2019. Mits een beetje voorbehoud: alle resultaten van deze peiling vallen binnen de foutenmarge. Met 21,5% achtervolgt N-VA de partij van Tom Van Grieken op korte afstand. Dat is een pak slechter dan hun verkiezingsresultaat (25,5%) én de vorige peiling, die met 24,4% de beste peiling was sinds de verkiezingen.

Vooruit schiet omhoog in de Grote Peiling en noteert met 16,8% het beste peilingsresultaat in jaren. Sinds Conner Rousseau er voorzitter is, klimt de partij gestaag omhoog. Nu lijken de Vlaamse socialisten de echte sprong vooruit te maken.

Ook Open Vld en CD&V springen weer over elkaar. De Vlaamse liberalen halen weer 11,1%, nadat ze een aantal peilingen op rij aan het flirten waren met de symbolische grens van 10%. De christendemocraten halen met 9,9% de slechtste score ooit in de Grote Peiling. PVDA kan 8,7% van de kiezers overtuigen en Groen sluit met 8,6% het rijtje af.

Bart De Wever en Raoul Hedebouw zijn het populairst

In het populariteitslijstje verandert er weinig. N-VA-voorzitter Bart De Wever blijft de populairste politicus van Vlaanderen. 16% van de respondenten zegt zich door hem het beste vertegenwoordigd te voelen. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau landt op plaats twee: 15% stipt hem aan als de politicus die hun bezorgdheden het best vertolkt. Premier Alexander De Croo (Open Vld) sluit met 11% de top 3 af.

In Wallonië wordt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw de nieuwe populariteitskoning: maar liefst 16% voelt zich het best door de communist vertegenwoordigd. Sophie Wilmès (MR), die in juli stopte als minister van Buitenlandse Zaken om voor haar zieke man te zorgen, blijft met 14% op plaats twee prijken. Premier Alexander De Croo wordt door 13% van de Waalse bevraagden aangekruist als de politicus die het best hun belangen verdedigt.

PS blijft nipt grootste in Wallonië

In Wallonië krijgt PS opnieuw een knauw: de Franstalige socialisten stranden op 22,9% - een pak lager dan hun verkiezingsresultaat van 26,1%. Met 22% hijgen de liberalen van MR met de hete adem in hun nek. De extreemlinkse PTB haalt 18,4% - wat nog een pak beter is dan hun score van 13,8% bij de verkiezingen. Ecolo wordt de vierde partij van Wallonië met 13,6%. Les Engagés - het vroegere cdH - volgt op ruime afstand met 9,1% en Défi sluit de lijst af met 5,6%.

Ecolo zakt en wordt derde partij in Brussel

De PS wordt met 22,7% opnieuw de grootste partij in de hoofdstad - een pak beter dan hun verkiezingscore van 20%. Ecolo, die in 2019 met 21,6% nog de meeste kiezers kon overtuigen, tuimelt naar beneden en wordt met 15,8% slechts de derde partij in Brussel. Dat is hun slechtste peiling in jaren. MR wordt met 21,2% de tweede grootste partij. PTB-PVDA scoort 12,7% en evenaart zo hun verkiezingsresultaat.

Ruime meerderheid voor Vivaldi

Moesten het zondag verkiezingen zijn, dan houdt de federale Vivaldi-regering 85 zetels in het parlement over. Momenteel hebben de zeven partijen er 87 in handen, op een totaal van 150 zetels. Zo boekt de Vivaldi-ploeg toch wel wat winst: de vorige drie peilingen verzamelde ze niet meer dan 80 zetels. Die ‘winst’ is vooral dankzij Vooruit (+6) en MR (+3) langs Franstalige kant. De andere Vivaldi-partijen verliezen (beperkt) zetels.

Over de Grote Peiling De Grote Peiling van ‘Het Laatste Nieuws’, VTM Nieuws, RTL en ‘Le Soir’ werd tussen woensdag 7 september en dinsdag 13 september 2022 door Ipsos online afgenomen bij Belgen van 18 jaar en ouder: 1.000 Vlamingen, 1.002 Walen en 600 Brusselaars. De maximale foutenmarge bedraagt 3,1% in Vlaanderen, 3,1% in Wallonië en 4% in Brussel.

