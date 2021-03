DE GROTE PEILING. Vlaams Belang zakt maar blijft de grootste partij

Als er volgende zondag verkiezingen worden gehouden, zou 23,6% van de Vlamingen stemmen voor Vlaams Belang. De partij van Tom Van Grieken kan zich met dat resultaat tot de grootste van Vlaanderen kronen. Dat is een pak beter dan haar verkiezingsresultaat (18,5%) , maar dit is voor de extreemrechtse partij wel de slechtste peiling sinds de verkiezingen. Deze verschuiving - net als alle andere resultaten van deze peiling - valt wel binnen de foutenmarge. N-VA haalt opnieuw nipt de symbolische grens van 20% en blijft dus de tweede Vlaamse partij, maar dat is nog steeds minder dan hun verkiezingsresultaat van 25,5%.

De Vlaamse Vivaldi-partijen gaan er - op sp.a na - lichtjes op vooruit. CD&V is met 13,2% opnieuw de derde Vlaamse partij, maar dat is nog steeds een procent minder dan in mei 2019 (14,2%). Open Vld volgt op korte afstand met 12,9%. De Vlaamse socialisten gingen er het laatste jaar stevig op vooruit in de peilingen, maar stranden nu op 12,3%. Dat is minder dan de vorige 3 peilingen, maar wél nog steeds meer dan hun verkiezingsresultaat (10,8%). Groen volgt op ruime afstand met 8,2%. PVDA is even groot als Groen: met 8,2% doet de uiterst linkse oppositiepartij het een pak beter dan de vorige peilingen en de verkiezingen (5,6%).