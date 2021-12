DE GROTE PEILING. Vlaams Belang blijft de grootste partij in Vlaanderen, PS sterkste stijger in Wallonië

Met 24,5 procent is Vlaams Belang opnieuw de grootste partij van Vlaanderen. N-VA volgt met 21,6 procent. Dat blijkt uit de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir. In Wallonië klimt de PS opnieuw uit het dal: de Franstalige socialisten halen 24,9 procent.

Echt grote veranderingen zijn er in het Vlaamse politieke partijlandschap niet te bespeuren. Mochten er vandaag verkiezingen zijn, dan stemt 24,5 procent van de Vlamingen op Vlaams Belang. Dat blijkt uit de Grote Peiling van onder meer deze krant. Met die uitslag is de extreemrechtse partij van Tom Van Grieken opnieuw de grootste van Vlaanderen. Vlaams Belang scoort opnieuw beter dan bij de laatste verkiezingen uit 2019 (18,7 procent) en stijgt ook in vergelijking met de vorige peiling (23,6 procent), al valt die laatste verschuiving wel binnen de foutenmarge.

N-VA blijft de tweede partij met 21,6 procent van de stemmen. Dat resultaat is een lichte, niet-significante verbetering ten opzichte van de vorige peiling (21,2 procent), maar blijft een pak lager dan bij de verkiezingen van twee jaar geleden (25,5 procent).

Vooruit wordt de op twee na grootste partij. Ze scoort met 13,9 procent haar beste resultaat sinds de verkiezingen (10,8 procent), al is het verschil met december vorig jaar miniem. Toen haalden de Vlaamse socialisten 13,7 procent.

De overige Vivaldi-partijen doen geen goede zaak, al bevinden ook hier alle dalingen zich binnen de foutenmarge. CD&V haalde in de vorige peiling 12,6 procent en zakt nu naar 10,7 procent. Dat is slechts een fractie hoger dan de 10 procent waar de Christendemocraten een halfjaar geleden genoegen mee moesten nemen, en significant minder dan de 14,2 procent bij de verkiezingen van 2019. Voor Open Vld is deze peiling de slechtste sinds de start van de regering-De Croo in oktober vorig jaar. De liberalen komen met 10,3 procent niet in de buurt van de 13,5 procent van twee jaar geleden, en doen ook slechter dan de 11,4 procent van de vorige peiling. Ook federale coalitiepartner Groen daalt verder: vergeleken met het verkiezingsresultaat (9,8 procent) en de vorige peiling (9,6 procent) scoort ze met 8,4 procent opnieuw minder goed.

Onderaan gaat de radicaal-linkse partij PVDA er gestaag op vooruit: de 7,7 procent van de vorige peiling, is nu 8,9 procent geworden.

Wallonië

In Wallonië klimt PS uit het dal. Na de 21,4 procent die de partij haalde bij de vorige peiling – een magere score in vergelijking met de 26,1 procent uit 2019 – komt ze met 24,9 procent opnieuw in de buurt van haar verkiezingsresultaat. Het is de enige Waalse evolutie die buiten de foutenmarge valt en het maakt van de Franstalige socialisten de sterkste stijgers.

Net achter de Parti Socialiste gaat ook MR erop vooruit. De Franstalige liberalen zijn met 22,3 procent de op een na grootste partij in Wallonië, en zetten een beter resultaat neer dan de 20,5 procent van de verkiezingen. Ze laten daarmee de linkse concurrentie van de PTB (18,2 procent) en Ecolo (15,5 procent) achter zich. Met 8 procent zet cdH haar dalende trend voort, en Défi haalt intussen zelfs de kiesdrempel niet meer (4,2 procent).

Brussel

In tegenstelling tot in Wallonië, gaat PS er in Brussel wel op achteruit. De socialisten vallen er terug van 18,6 procent tot op 15,1 procent, al valt die daling wel binnen de Brusselse foutenmarge. Daarmee halen ze dezelfde score als de radicaal-linkse partij PTB. Ecolo verstevigt haar positie als grootste partij (19,3 procent), en vergroot het gat op de MR (17,4 procent).

DéFI komt uit op 11,3 procent, cdH op 5,2 procent.

De scores van Vlaamse partijen in Brussel stellen weinig voor. N-VA (3,3 procent) blijft de grootste Vlaamse partij in Brussel gevolgd door Vlaams Belang (3 procent). Open Vld (2,9 procent) en CD&V (1,3 procent) doen minder goed, en bij Groen en Vooruit staat er zelfs geen cijfer voor de komma.

De Croo opnieuw het populairst

De populairste politicus in Vlaanderen is al voor de zesde keer op de rij, sinds zijn aantreden in oktober vorig jaar, premier Alexander De Croo (Open Vld). Van alle ondervraagden wil 56 procent hem in de komende maanden graag een belangrijke rol zien spelen. Dat is iets minder dan de 61 procent van drie maanden geleden. De tweede plaats wordt gedeeld door twee Vooruit-kopstukken: minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en voorzitter Conner Rousseau.

In Wallonië verandert er weinig. Oud-premier en huidig minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) behoudt de eerste plaats, de eerste minister volgt op de tweede plaats en PS-voorzitter Paul Magnette staat er derde. In Brussel wipt Wilmès opnieuw over Alexander De Croo, en dus ziet de top drie er hetzelfde uit als in Wallonië.

Op de vraag door wie de burger zich het best vertegenwoordigd voelt, bestaat de top drie in Vlaanderen uit De Croo, De Wever en Rousseau. In Wallonië nestelt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw zich tussen Wilmès en Magnette op plaats twee.

Over de Grote Peiling: De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir werd tussen woensdag 1 en woensdag 8 december 2021 door Ipsos online afgenomen bij 2.434 Belgen van 18 jaar en ouder: 988 Vlamingen, 961 Walen en 485 Brusselaars. De maximale foutenmarge bedraagt 3,1% in Vlaanderen, 3,2% in Wallonië en 4,5% in Brussel.