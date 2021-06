DE GROTE PEILING. Vlaams Belang blijft de grootste partij, CD&V op dieptepunt met 10 procent

Als er nu verkiezingen zouden zijn, stemt 26,1 procent van de Vlamingen op Vlaams Belang. De partij van Tom Van Grieken kan zich met dat resultaat nog steeds tot de grootste van Vlaanderen kronen. Die uitslag is een pak beter dan haar verkiezingsresultaat van mei 2019 (18,5 procent) en het is ook beter dan de vorige peiling in maart toen de uiterst rechtse oppositiepartij 23,6 procent scoorde. De verschuiving valt wel nog net binnen de foutenmarge.