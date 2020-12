DE GROTE PEILING. Vlaams Belang blijft de grootste, N-VA zakt net onder de 20%

Tongeren/Hamoir Klimin­struc­teur voor rechter nadat Sieb (14) dodelijke val maakt tijdens schooluit­stap: “Zo’n mooie gast, ik kan maar niet begrijpen wat er gebeurd is”

13:43 Op 3 september 2015 viel Sieb (14) tijdens een klimstage met zijn klasgenoten in de voormalige steengroeve van Comblain-la-Tour in Hamoir achttien meter naar beneden. De jongen overleefde de val van de rots niet. De ervaren instructeur die Sieb beveiligde, vraagt zich sindsdien nog elke dag af hoe dat klimtouw plots uit zijn handen kon glippen. De man riskeert twee jaar cel met uitstel voor onopzettelijke doodslag. Voor de strafrechtbank getuigde ook de papa van Sieb. “1.928 dagen geleden stond ons leven plots stil. Onze wereld stortte in door iets wat nooit had mogen gebeuren.”