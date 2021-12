DE GROTE PEILING. Veel meer vertrouwen in vaccin dan in aanpak regering

Voor het eerst wordt een vrouw de Belgische permanent vertegen­woor­di­ger bij de NAVO

Volgende zomer wordt Ariadne Petridis de eerste vrouw die België zal vertegenwoordigen bij de NAVO. Dat is vernomen bij de Belgische diplomatie. Petridis zal in de zomer van 2022 Pascal Heyman opvolgen als permanent vertegenwoordiger, of ambassadeur, bij de verdragsorganisatie.

11 december