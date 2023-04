DE GROTE PEILING. Slechts 31 procent van de Belgen ziet het zitten om tot z’n 67ste te werken

Klachten over installa­teurs van zonnepane­len verdubbeld: hier moet je op letten

Het aantal klachten over installateurs van zonnepanelen is vorig jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de Consumentenombudsdienst (COD). Bijna de helft van de klachten gaat over de niet-naleving of onduidelijkheid van de garantie. De ombudsdienst legt uit wat je moet doen wanneer je problemen hebt of waar je op moet letten in je zoektocht naar een installateur.