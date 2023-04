DE GROTE PEILING. Slechts 31 procent van de Belgen ziet het zitten om tot z’n 67ste te werken: “Vooral vrouwen zijn tegen”

DEBAT VAN DE DAG. Pro League wil gecontro­leerd vuurwerk toelaten in voetbalsta­di­ons: een goed idee?

De Pro League wil gecontroleerd vuurwerk toelaten in voetbalstadions, weliswaar onder strenge voorwaarden. Zo zouden vuurpijlen afgestoken mogen worden in speciaal aangeduide zones waar geen publiek in de buurt is. Wat denk jij? Is het een goed idee om gecontroleerd vuurwerk toe te laten in voetbalstadions? Eerder lieten we onze experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.