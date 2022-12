DE GROTE PEILING. Ruim twee op drie Belgen zag koopkracht dit jaar afnemen

LINTER Vallende tak verplet­tert been van man: slachtof­fer moet met kraan uit knotwilg bevrijd worden

Een man is zaterdagochtend zwaargewond geraakt aan zijn been tijdens het snoeien van een knotwilg in Neerinter. Een vallende tak plette het been van het slachtoffer, waardoor hij bevrijd moest worden uit de boom.

3 december