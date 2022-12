DE GROTE PEILING. Premier De Croo tuimelt uit top 3 populairste politicus: “Het is een moeilijke tijd om te regeren”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) vindt niet dat hij zich moet “laten afleiden” door peilingen. Dat hij in De Grote Peiling van ‘Het Laatste Nieuws’, ‘VTM NIEUWS’, ‘RTL’ en ‘Le Soir’ niet meer in de top 3 van populairste politicus van Vlaanderen staat, wijt hij aan “het moeilijke moment om te regeren”. Dat zei De Croo in VTM NIEUWS.

“Ik heb natuurlijk liever een goede peiling dan deze, maar op een moment van crisis, waar we door een energiecrisis en een economische crisis gaan, kan ik mij er niet te veel door laten afleiden als premier, die de mensen moet beschermen en de nodige en juiste keuzes maken”, was de eerste reactie van De Croo in VTM NIEUWS op De Grote Peiling. Hij herhaalde dat nog eens toen het ging over de score van zijn partij Open Vld (9,3 procent) en over zijn populariteit als politicus - plaats 4, na Conner Rousseau, Bart De Wever en Tom Van Grieken. “Je kan van mij niet verwachten dat ik mij daar door laat leiden. Ik moet als premier het hoofd koel houden en de richting aanhouden om mensen maximaal te beschermen en om onze toekomst te beschermen”, klonk het. “Mijn rol is een nationale rol”, probeerde hij toch het positieve uit de peiling te halen, verwijzend naar zijn betere score onder de taalgrens.

“Het is een moeilijk moment om te regeren. De verwachting bij de Belgen is hoog, het is aan mij om daaraan te voldoen”, verklaarde hij zijn vierde plaats. “Wat men van mij verwacht, is dat ik beleid voer. Ik ben niet de premier van allerlei grote aankondigingen. Pas als we opleveren, zal ik erover spreken.”

Premier Alexander De Croo (Open Vld).

Volgens de premier “slagen mensen van goede wil rond de regeringstafel er, ondanks tijden die niet eenvoudig zijn, toch altijd in om beslissingen te nemen om onze mensen te beschermen”. Hij vindt ook niet dat de ‘dash’ uit de regering is. Op de uitspraak van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau als zouden ministers schrik hebben aan de regeringstafel om hun partij nog meer te laten dalen in peilingen, reageerde De Croo met “een bloemetje voor Vooruit”. Hij zei dat Frank Vandenbroucke (Vooruit) “een schitterende minister” is.

Verder ontkende hij nog dat hij als premier op de rem zou staan voor een grote fiscale hervorming. “We moeten zeker kijken naar meer netto overhouden voor wie het nodig heeft, maar ook naar de loonkost en de competitiviteit van onze bedrijven”, aldus De Croo.

Nog in VTM NIEUWS herhaalde de voorzitter van Vlaams Belang, Tom Van Grieken, dat hij vindt dat De Croo “er een ongelooflijk boeltje van maakt” en dat de Vivaldi-regering “er beter mee zou stoppen”. Over het feit dat Vlaams Belang nog nooit zelf heeft bestuurd, zei Van Grieken dat hij het “verschrikkelijk” vindt dat zijn partij “al meer dan 40 jaar lang wordt uitgesloten”. Dat niemand met Vlaams Belang in zee zou willen, dat hoorde Van Grieken naar eigen zeggen ook in 2019. “En de dag na de verkiezingen zaten we al aan de onderhandelingstafel. Toen hadden we zes zetels te kort. Daarom moeten we volgende verkiezingen de grootste worden en samen een meerderheid met N-VA halen, en dan kan er veel gebeuren.” Of hij al een telefoontje van N-VA-voorzitter Bart De Wever kreeg, liet Van Grieken met een brede smile in het midden.

Alexander De Croo was in de VTM NIEUWS-studio alvast duidelijk over het al dan niet sneuvelen van het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang: “Niet met mijn partij”.

