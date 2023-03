DE GROTE PEILING. Kwart van Vlamingen zou voor Vlaams Belang stemmen, beste peiling in anderhalf jaar voor CD&V

Een dik jaar voor de verkiezingen zou een kwart van de Vlamingen voor Vlaams Belang stemmen. N-VA wordt met 21,6% de tweede grootste partij en Vooruit sluit met 15,5% de top drie af. CD&V heeft met 11,8% haar beste peiling in anderhalf jaar, Open Vld duikt weer onder de symbolische grens van 10%. Dat blijkt uit de Grote Peiling van ‘Het Laatste Nieuws’, ‘VTM NIEUWS’, RTL en ‘Le Soir’. Bart De Wever is opnieuw de populairste politicus van Vlaanderen.

Over de Grote Peiling: De Grote Peiling van ‘Het Laatste Nieuws’, ‘VTM NIEUWS’, RTL en ‘Le Soir’ werd tussen 20 en 27 maart 2023 door Ipsos online afgenomen bij 2.600 Belgen van 18 jaar en ouder. Het gaat over 1.000 Vlamingen, 1.000 Walen en 600 Brusselaars. De maximale foutenmarge bedraagt 3,1 procent in Vlaanderen, 3,1 procent in Wallonië en 4 procent in Brussel.

Al wekenlang wordt er in de Wetstraat met gespannen zenuwen uitgekeken naar deze peiling, maar in feite is er weinig veranderd met de vorige Grote Peilingen. Vlaams Belang is opnieuw afgetekend de grootste partij van Vlaanderen. De partij van Tom Van Grieken kan een kwart van de Vlamingen overtuigen en doet het zo significant beter dan haar verkiezingsresultaat van 18,7%. N-VA is met 21,6% wederom de gedoodverfde tweede en doet het slechter dan bij de verkiezingen van 2019 (25,5%). Net als de andere resultaten valt het wel binnen de foutenmarge.

Vooruit sluit met 15,5% de top drie af. Dat is significant beter dan hun verkiezingsresultaat (10,8%), maar een kleine daling met de vorige twee peilingen. Voor CD&V is het de beste peiling in anderhalf jaar tijd: de christendemocraten scoren nu 11,8%, terwijl ze al een tijd lang rond - en onder - de 10% schommelden. Dat resultaat is wel nog altijd slechter dan in mei 2019, toen ze al een historisch lage 14,2% haalden.

Open Vld duikt weer onder de symbolische grens van 10% en kan slechts 9,2% van de kiezers overtuigen. Ook Groen verliest wat procentpunten en strandt op 7,4%. Voor de groenen is dat de slechtste peiling sinds de verkiezingen, toen de partij 9,8% haalde. De ecologisten worden zo de kleinste partij, zelfs achter de communisten van PVDA die 8% van de kiezers kan overtuigen.

Sterkhouder De Wever weer de populairste

Vooruit-voorzitter Conner ‘KingConnah’ Rousseau moet zijn kroon van populairste politicus van Vlaanderen afstaan aan Bart De Wever (N-VA): zo’n 16% voelt zich het best vertegenwoordigd door de N-VA-voorzitter. Maar Rousseau blijft heel goed scoren: volgens 14% vertolkt hij het best hun bezorgdheden. VB-voorzitter Tom Van Grieken maakt het podium af. Premier Alexander De Croo (Open Vld) staat dus opnieuw niet in de top 3.

In Wallonië is PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw de populairste politicus: 14% voelt zich door hem het best vertegenwoordigd. Kamerlid en ex-premier Sophie Wilmès (MR) blijft het goed doen in het populariteitslijstje en kaapt de tweede plek. PS-voorzitter Paul Magnette en De Croo delen een derde plaats.

In Brussel is premier De Croo met verre voorsprong de populairste politicus: 17% voelt zich het best door hem vertegenwoordigd. De Brusselse Wilmès (MR) deelt samen met Hedebouw (PVDA) de tweede plaats.

PS blijft heer en meester in Wallonië

PS blijft met kop en schouders de grootste partij van Wallonië. Voor de Franstalige socialisten is het met 25,5% zelfs de beste peiling in twee jaar tijd en slechts een kleine daling tegenover hun verkiezingsresultaat van 26,1%. Voor MR is het dan weer de slechtste peiling sinds de verkiezingen, maar met 18,5% blijven de Franstalige liberalen wel de tweede partij onder de taalgrens. De PTB volgt op korte afstand met 17,6% en doet het nog een pak beter dan bij de verkiezingen (13,8%). Ook voor Ecolo is het de slechtste peiling sinds de verkiezingen: de ecologisten kunnen maar 12,8% van de kiezers overtuigen, tegenover 14,9% in mei 2019.

In Brussel tekent zich een compleet andere situatie af. De MR is nipt de allergrootste partij met 19,8%. In de hoofdstad wonen dan ook veel kopstukken van de Franstalige liberalen, zoals Sophie Wilmès en Hadja Lahbib. De uiterst linkse PTB noteert met 19,4% haar beste peilingsresultaat ooit en doet het significant beter dan tijdens de verkiezingen (12,3%). De PS verliest opnieuw wat terrein en strandt op 16,8%. Bij de vorige drie peilingen in waren de Franstalige socialisten nog de grootste in de hoofdstad. Ecolo was in 2019 met 21,6% met voorsprong de winnaar in Brussel, maar kan nu nog maar 15,7% van de kiezers overtuigen.

