DE GROTE PEILING. Helft Vlamingen wil kortere zomervakantie, Walen kijken met andere bril naar ‘rijk der vrijheid’

Kan ik gratis PCR-tests nu al reserveren? En zal er gecontro­leerd worden? Vandenbrou­c­ke over nieuwe reisregels

5 juni De regels rond reizen liggen vast voor deze zomer. Belangrijke boodschap na het Overlegcomité van vrijdag: het Europees Digitaal Covidcertificaat vormt de basis, wie niet volledig gevaccineerd is heeft een recente negatieve coronatest of een bewijs van herstel nodig. Maar zal er ook gecontroleerd worden? En kunnen landgenoten die nog niet volledig gevaccineerd zijn nu al hun gratis PCR-tests reserveren? Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) beantwoordt in VTM Nieuws enkele vragen over de reisregels die vanaf 1 juli zullen gelden.