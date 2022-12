DE GROTE PEILING. Een kwart van de Vlamingen stemt voor Vlaams Belang, Conner Rousseau wordt de populairste politicus van Vlaanderen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Over de Grote Peiling De Grote Peiling van ‘Het Laatste Nieuws’, ‘VTM NIEUWS’, RTL en ‘Le Soir’ werd tussen 21 en 29 november 2022 door Ipsos online afgenomen bij Belgen van 18 jaar en ouder. Het gaat over 1.001 Vlamingen, 1.002 Walen en 601 Brusselaars. De maximale foutenmarge bedraagt 3,1 procent in Vlaanderen, 3,1 procent in Wallonië en 4 procent in Brussel.

N-VA en Vlaams Belang springen steeds over elkaar in de Grote Peiling, maar dit keer heeft de partij van Tom Van Grieken overtuigend de strijd gewonnen. Moesten het nu verkiezingen zijn, dan kan Vlaams Belang 25,5 procent van de kiezers overtuigen. Dat is de beste peiling voor de partij in anderhalf jaar tijd en significant beter dan haar verkiezingsresultaat (18,7 procent). De Vlaams-nationalisten volgen op korte afstand met 22 procent - een percentage waar ze al een tijdje rond bengelen. De partij van Bart De Wever doet het wel nog steeds slechter dan bij de verkiezingen van 2019, toen N-VA 25,5 procent van de kiezers achter zich kreeg.

Vooruit wordt opnieuw de derde partij van Vlaanderen, met 16,1 procent van de stemmen. De socialisten doen het zo significant beter dan hun verkiezingsresultaat van 10,8 procent. Alle andere partijen volgen op heel ruime afstand en duiken zelfs allemaal onder de symbolische grens van 10 procent. CD&V behaalt 9,6 procent. Dat is voor de christendemocraten de slechtste peiling sinds de verkiezingen, toen ze al een historisch lage score van 14,2 procent hadden. Open Vld scoort net als in juni 9,3 procent, wat toen hun slechtste peiling ooit was. Groen kan 8,7 procent van de kiezers voor zich winnen. PVDA sluit het rijtje af en haalt 7,4 procent. Alle resultaten vallen wel binnen de foutenmarge.

Rousseau is de populairste

Voor het eerst in de Grote Peiling wordt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de populairste politicus van Vlaanderen. 16 procent van de respondenten zegt dat hij het best hun bezorgdheden vertolkt. N-VA-voorzitter Bart De Wever, de vorige nummer één, prijkt op de tweede plaats. 14 procent voelt zich door hem het best vertegenwoordigd. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken maakt de top drie compleet. Dat betekent dus dat premier Alexander De Croo (Open Vld) van het podium tuimelt.

In Wallonië delen PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw en De Croo de eerste plaats. Opvallend is dat de premier onder de taalgrens beter scoort dan in zijn eigen taalgebied. 15 procent van de respondenten zegt zich het best vertegenwoordigd te voelen door hen. Sophie Wilmès (MR), die in juli stopte als minister van Buitenlandse Zaken om voor haar zieke echtgenoot te zorgen, blijft sterk op de derde plaats. In Brussel blijft Wilmès de populariteitskoningin, gevolgd door De Croo en Hedebouw.

In Wallonië blijft PS de baas

PS blijft met 23,7 procent de grootste partij van Wallonië. De Franstalige socialisten blijven daarmee wel een eind bengelen onder hun verkiezingsresultaat, toen ze 26,1 procent haalden. MR kan 20,4 procent van de kiezers overtuigen en evenaart daarmee haar score van 2019. De extreemlinkse partij PTB wordt onder de taalgrens de derde partij, met 17,9 procent. Een pak beter dan haar verkiezingsresultaat van 13,8 procent. Ecolo kan 13,1 procent van de respondenten achter zich krijgen, in 2019 was dat nog 14,9 procent van de kiezers.

In Brussel is het dezelfde top drie: PS is in de hoofdstad met 21,6 procent de grootste, gevolgd door MR met 20,3 procent. PTB-PVDA wordt de derde partij, met 16,1 procent. Ecolo verliest er serieus wat stemmen: bij de verkiezingen was ze nog de grootste partij met 21,6 procent, in de Grote Peiling halen de ecologisten nog maar 13 procent.

Vertrouwen in regering

Slechts 33% van de Belgen heeft nog vertrouwen in de federale regering. Maar liefst zes op tien Vlamingen heeft er geen goed oog meer in. Premier De Croo (Open Vld) heeft nog wat meer krediet: 45% van de Belgen heeft vertrouwen in hem. Opvallend genoeg zijn het vooral Brusselaars en Walen die in hem geloven, want 55% van de Vlamingen zegt het vertrouwen in hem verloren te hebben. Tijdens de coronacrisis kon De Croo het meeste vertrouwen inboezemen, want toen geloofden 57% van de Belgen in hem. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft ook een vertrouwensprobleem: slechts 30% van de Vlamingen staat achter hem. Het geloof in zijn ploeg is nog net iets groter: 37% heeft vertrouwen in de Vlaamse regering.

Zetelverdeling

Ondanks het verlies van CD&V, Open Vld, Ecolo en Groen, behoudt de Vivaldi-regering 80 zetels in het federaal parlement. Er zijn 76 zetels nodig om een meerderheid te hebben. Vandaag hebben de zeven partijen samen 87 zetels.

