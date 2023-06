DE GROTE PEILING. Eén Belg op de tien twijfelt of ze volgend jaar gaan kiezen, nog eens 10% zou blanco stemmen

Over de Grote Peiling:

De Grote Peiling van ‘Het Laatste Nieuws’, ‘VTM NIEUWS’, RTL en ‘Le Soir’ werd tussen 29 mei tot en met 6 juni door Ipsos online afgenomen bij 2.600 Belgen van 18 jaar en ouder. Het gaat over 1.000 Vlamingen, 1.000 Walen en 600 Brusselaars. De maximale foutenmarge bedraagt 3,1 procent in Vlaanderen, 3,1 procent in Wallonië en 4 procent in Brussel.

Zondag 9 juni 2024 staat in de agenda van politici met een rode vette stift omcirkeld. Want na vijf jaar mag de burger nog eens z'n stem laten horen over wie er in het regionale, federale en Europese parlement moet belanden. Driekwart van de Belgen (74%) zegt die zondag naar het kiesbureau te zullen gaan om te gaan stemmen op zijn favoriete partij of politicus. De Vlamingen zijn de trouwste kiezers (78%), terwijl in Wallonië maar 68% zegt zeker te gaan stemmen.

Maar een kwart van de Belgen heeft die zondag dus andere plannen. Eén op de tien Belgen zegt wel naar het kiesbureau te gaan, maar niet om voor een politicus of partij te kiezen. Zij willen hun (protest)stem laten horen door blanco te stemmen. Het zijn vooral de Walen (11%) die zo een signaal willen geven aan de politiek. Een kleine 10% is nog in dubio of ze wel willen gaan stemmen, hoewel dat in België verplicht is.

Opvallend is dat er ook een duidelijk generatieverschil is. Bij de 55-plussers zou 81% zeker gaan stemmen, terwijl slechts tweederde van de 18- tot 34-jarigen zegt dat te zullen doen. De blancostemmers zitten ook vooral bij die jongste generatie (15%). Dat toont aan dat de desinteresse in de politiek bij die groep toch erg groot is.

Nu al ‘foert’

Voor de regionale, federale en Europese verkiezingen is het in België verplicht om te gaan stemmen. Toch zegt nu al 6% van de Belgen dat ze zeker niét zullen gaan stemmen. De redenen waarom ze niet naar het stemhokje willen gaan, zijn grotendeels te herleiden tot een antipolitiek sentiment: 46% van de niet-kiezers wil niet gaan stemmen “omdat hij politici niet meer vertrouwt”, een vijfde geeft aan dat “politici hun leefwereld niet begrijpen” en 15% zegt dat er toch “geen enkele partij past bij mij”. Eén derde zegt dat ze niet geïnteresseerd zijn in politiek en één vijfde geeft ‘een andere reden’ aan waarom ze niet willen gaan stemmen.

Samengevat zou 85% van de Belgen volgend jaar wel een kruisje - hetzij voor een politicus, hetzij blanco - aanvinken in het stemhokje. Een kleine 10% twijfelaars kan mogelijk nog overtuigd worden om toch z’n zegje te gaan doen in het stembureau. Maar een kleine minderheid van 6% zegt nu al foert tegen de verkiezingen van volgend jaar.

