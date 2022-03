DE GROTE PEILING. Door dure brandstofprijzen gebruikt helft Belgen minder de auto en geeft 48% minder uit aan hobby’s

Overval­lers doen rustig voort terwijl klanten winkel binnenko­men

Twee jonge mannen hebben wellicht al drie winkels overvallen in dezelfde buurt in Wemmel. In één tankstation hebben ze zelfs twee keer toegeslagen. De daders vluchten steeds te voet naar de Modelwijk, een beruchte wijk in Brussel waar ze zich gemakkelijk kunnen verschuilen voor de politie.

17:16