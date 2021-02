De Grote Horeca-enquête van Telefacts NU: we verlangen naar een frisse pint op café en willen dat de horeca coronaproof georganiseerd wordt

De Croo schrijft brief naar Charles Michel: “Productie van coronavac­cins moet sneller”

24 februari De productie van coronavaccins in de Europese Unie moet sneller. Dat is de korte boodschap van een brief die premier Alexander De Croo (Open Vld) verstuurde naar Europees president Charles Michel (MR). De Deense, Litouwse, Poolse en Spaanse regeringsleiders sloten zich bij die oproep aan.