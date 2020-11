"De grens tussen leven en dood is hier maar een gordijn breed", dagboek van de drukste week op intensieve

Fake news met (indirecte) steun van de Vlaamse overheid: “Zet extra vierge kokosolie in tegen het coronavi­rus”

5 november De Vlaamse overheid lijkt zichzelf (indirect) in de voet te schieten. Het is een strijd geweest om de juiste informatie over het coronavirus te verspreiden, op sociale media gaan de gekste theorieën de ronde. Maar nu blijkt dat je die theorieën ook in de biowinkel in je buurt vindt. Op papier gezet door een organisatie die erkend en gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid. Een verhaal van extra vierge kokosolie tot 5G.