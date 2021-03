De ‘Goliath van Borgerhout’: twee keer kanker ko geslagen, rolmodel voor jonge kickboksers en nu in cel als verkoper van cryptofoons

Twee meter en vijf centimeter groot, 124 kilo aan staal en spieren. In de kickbokswereld is Jamal Ben Saddik (30) letterlijk én figuurlijk een grote meneer. Nummer twee van de wereld, pain in the ass van wereldkampioen Rico Verhoeven en rolmodel voor heel wat jonge boksertjes. Deze week viel ‘de Goliath van Borgerhout’ van zijn sokkel. Hij wordt genoemd als een van de ‘resellers’ in het Sky-dossier rond de Antwerpse drugsmaffia en zit sinds gisteren in de cel.