De gezichten van de vierde coronagolf: “Echt gedacht dat het gedaan zou zijn met mij”

LIVE. Piek van besmettin­gen en ziekenhuis­op­na­mes lijkt bereikt - “Scholen op 20 december sluiten is belache­lijk”

Het Overlegcomité heeft gekozen om de komende weken maatregelen te nemen in het onderwijs en de vrije tijd. Voor winkels en horeca blijven de huidige regels gelden. Wereldwijd maakt men zich zorgen om de omikronvariant, die voor het eerst werd vastgesteld in Zuid-Afrika en ook al vier keer in ons land werd aangetroffen. Deze nieuwe variant is mogelijk besmettelijker dan de deltavariant. Toch is er hoop: een studie stelt dat vaccins wellicht ook beschermen tegen omikron. Ondertussen kleurt bijna heel Europa rood of donkerrood op de coronakaart. De laatste ontwikkelingen lees je hier in ons liveblog.

5:46