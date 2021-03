De gezichten van de derde golf: “Ik dacht dat ik één van de laatsten zou zijn die corona konden krijgen”

Akkoord Verviers: Malik Ben Achour (PS) voorge­steld als burgemees­ter

21 maart In Verviers is zaterdag een akkoord bereikt dat een einde moet maken aan de al maanden durende politieke impasse in de Luikse stad. Malik Ben Achour (PS) wordt naar voor geschoven als de nieuwe burgemeester, zo werd vernomen bij lokale verkozenen.