De gezichten achter het ‘vrijheidskonvooi’: “Het probleem is groter dan de maatregelen alleen”

Verdachte aangehou­den voor het in brand steken van dakloze persoon in Brus­sel-Zuid

De man — die diezelfde dag de gevangenis had verlaten — die in de nacht van vrijdag op zaterdag een dakloze die aan het slapen was in brand stak, is aangehouden. Dat heeft het Brusselse parket bekendgemaakt. Het is nog onduidelijk of de man verdacht wordt van moord of doodslag.

13 februari