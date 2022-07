De gezichten achter de hitte. Vijf Vlamingen doen hun verhaal: “Onze klimaatfietstocht is geschrapt door... het warme weer”

Slimmeri­ken ruilen loden zon voor koel ijs van schaats­baan

Er was een plekje om vandaag af te koelen waar u misschien niet aan had gedacht: de ijsbaan. In ons land waren vandaag vier schaatspistes geopend, waaronder die van Leuven. De temperatuur in de schaatshal was zo’n 14 graden, 20 graden frisser dan buiten. Een vijftigtal slimmeriken genoot daar in alle koelte van wat wintersport.

