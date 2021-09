De gezichten achter de cijfers. Werner Marquet (77) overleed bij de overstromingen in Verviers: “Hij riep ‘au secours!’ en toen werd papa met de golf meegesleurd”

Werner Marquet, meubelmaker en -restaurateur pur sang, woonde in Verviers niet in een huis sinds zijn pensioen, maar in een atelier met studio. Ondenkbaar dat hij als gepensioneerde gescheiden zou zijn van het gereedschap en de machinerie waarmee hij heel zijn leven had gewerkt. Ondenkbaar dat hij, zij het dan nog enkel voor zijn plezier, geen hout meer door zijn handen zou laten gaan. En dus was Marquet, nadat het doek was gevallen over zijn brocante meubelwinkel in het centrum van Verviers, naar een groot atelier verhuisd. Waar werken en leven gewoon in elkaar overliepen. Gescheiden van de moeder van zijn drie dochters woonde hij daar alleen en dat beviel hem prima. Want eigenlijk was Marquet een beetje een solitair. Een ietwat mysterieuze man. Die zich tussen de houtsnippers laafde aan klassieke muziek die zijn hele atelier kon vullen.