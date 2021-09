De gezichten achter de cijfers. Maud Bertrand (46) verdronk in haar huis in Chaudfontaine: “Toen ik haar vond, was mama dood”

Thibault (25) blééf zijn moeder over de telefoon maar vragen om haar huis te verlaten en naar hem te komen, toen het nog had gekund. Maar Maud Bertrand (46) zou het wel alleen bestieren. Toen zij haar zoon uren later belde uit vrees te zullen sterven, walste het water al zo hels door de straten van Chaudfontaine dat Thibault haar niet meer kon gaan redden. “Het water stond in de straten al bijna tot aan de eerste etages en stroomde zo hevig dat we zouden zijn verdronken.”