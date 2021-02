De geschiedenis van het geslacht Lippens (deel 1): machtige mannen, zelfs al voor België bestond

Jan Lippens (1697-1788) bekleedt begin achttiende eeuw de functies van dijkgraaf van de Moere en griffier van het Wulfsdonk. Hij is overigens niet de eerste Lippens die een openbaar mandaat opneemt in Moerbeke. Die eer is Pieter (1560 – 1598) te beurt gevallen, lid van de Raad van Vlaanderen onder aartshertog Matthias van Oostenrijk. Voor de oudst gekende “Lippens” is het overigens nog verder teruggaan in de tijd. Clais Lyppiin is geboren omstreeks 1250. Zijn nazaten wonen eerst nog in Eeklo, dan onderdeel van de “Vrije” van Brugge. De naam Lippens wordt in de 13de en 14de eeuw Lyppiins, Lippin, Lippin, Lippiin of Luppins geschreven. En in de 15de en 16de eeuw Luppins en Lippins. Pas op het einde van de 16de eeuw wordt het Lippens. De oorsprong is Lippinsono, zoon van Lippe, afkorting van Philippe.