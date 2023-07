De frigomoord. Maria (74) gewurgd, in stukken gesneden en dan alles geregeld voor vlucht naar Korea: “Ik kan niet wachten om jullie heerlijk eten te proeven”

Zware brand uitgebro­ken na ontplof­fing in Delhaize-win­kel in Waals-Bra­bant

In Chaumont-Gistoux, een gemeente in Waals-Brabant, heeft vannacht een ontploffing plaatsgevonden in een winkel van de supermarktketen Delhaize. Door de explosie brak ook een brand, zo melden Franstalige media. Er is gelukkig geen sprake van gewonden.